بيل يودع ريال مدريد برسالة مطولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النجم الويلزي جاريث بيل رحيله الذي كان متوقعا عن صفوف فريق ريال مدريد، وذلك عبر رسالة وجهها إلى زملائه وأجهزة النادي وجماهير سانتياجو برنابيو.

وينتهي عقد بيل، الذي كان قد انتقل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية قادما من توتنهام عام 2013، بنهاية يونيو الحالي.

ولعب المهاجم الويلزي بيل دورا في تتويج ريال مدريد بـ 16 لقبا كبيرا، منها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا

وسجل بيل 3 أهداف في مشاركاته بالمباريات النهائية لدوري الأبطال، من بينها هدف شهير سجله في ليفربول بنهائي عام 2018، ولا يتفوق عليه في هذا السجل سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 4 أهداف.

لكن بيل (32 عاما) ظل على مقعد البدلاء خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال التي انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول 1 / 0 يوم السبت الماضي، وشارك لسبع دقائق فقط خلال مشوار الريال في البطولة.

وقال بيل عبر تويتر أمس «أكتب هذه الرسالة لأشكر زملائي، السابقين والحاليين، والمدربين وطاقم العمل والجماهير التي دعمتني.

جئت هنا قبل 9 أعوام كلاعب شاب أرغب في تحقيق حلمي في اللعب لريال مدريد.

حلم ارتداء الزي الأبيض والشعار على صدري واللعب في سانتياجو برنابيو، والتتويج بالألقاب والمشاركة فيما يشتهر به النادي، وهو التتويج بدوري الأبطال».

وأضاف «يمكنن الآن النظر إلى الوراء والتأمل لأقول بصدق إن ذلك الحلم وأصبح واقعا بل وأكثر من ذلك بكثير».

وتابع «أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وأشارك فيما حققناه طوال فترة تواجدي كلاعب بريال مدريد، كان بمثابة تجربة مذهلة لن أنساها على الإطلاق».

وأردف «أشكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز وكذلك خوسيه أنخيل سانشيز (المدير العام) ومجلس الإدارة على منحي فرصة اللعب لهذا النادي».

وأضاف «معا نجحنا في أن نصنه لحظات ستظل خالدة في تاريخ هذا النادي وتاريخ كرة القدم. لقد كان شرفا لي.»