رويس يواصل الغياب عن منتخب ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المهاجم ماركو رويس غيابه عن معسكر المنتخب الألماني لكرة القدم، بسبب وعكة صحية، وذلك في الوقت الذي يعد فيه المدير الفني هانزي فليك المنتخب لمبارياته بدوري أمم أوروبا. ويستهل المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم السبت المقبل بمواجهة نظيره الإيطالي بطل أوروبا في بولونيا. ولم يسافر نجم بوروسيا دورتموند إلى معسكر المنتخب. ولم يسافر نجم بوروسيا دورتموند إلى معسكر المنتخب. وشهد المعسكر أمس جلسة لطرح معلومات حول وضع حقوق الإنسان في قطر التي تحتضن نهائيات كأس العالم، والتي تعرضت لانتقادات حادة من مجموعات حقوقية فيما يتعلق بالتعامل مع العمال المهاجرين.

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