بيع ميلان لشركة أمريكية

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وذكر نادي ميلان في بيان أصدره أمس أن ريدبيرد وشركة «إليوت» لإدارة الاستثمارات، المالكة حاليا للنادي، توصلتا إلى اتفاقية لانتقال ملكية النادي الذي قدرت قيمته بمبلغ 2ر1 مليار يورو (29ر1 مليار دولار).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، نادي ميلان، أمس التوصل إلى اتفاق لبيع النادي إلى شركة «ريدبيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكية للاستثمار.وذكر نادي ميلان في بيان أصدره أمس أن ريدبيرد وشركة «إليوت» لإدارة الاستثمارات، المالكة حاليا للنادي، توصلتا إلى اتفاقية لانتقال ملكية النادي الذي قدرت قيمته بمبلغ 2ر1 مليار يورو (29ر1 مليار دولار).

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