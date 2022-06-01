طبيب المنتخب ينضم لمعسكر الفريق بعد سلبية مسحة كورونا

القاهرة - سامية سيد -

انضم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر صباح اليوم ،لمعسكر الفريق بعد سلبية مسحة كورونا .

باشر طبيب المنتخب محمد أبو العلا عمله فور انضمامه للمعسكر ،وقام بتوجيه الشكر إلى دكتور أيمن زين الذي تواجد في معسكر المنتخب على مدار الـ48 ساعة الماضية .

من ناحية أخرى، يعقد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في ودية الفراعنة أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري و الاستقرار على الأسماء يوم السبت المقبل .

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن موعد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب الوطني المصري، والمقرر إقامتها الشهر المقبل، على ملعب سيول كأس العالم.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" إن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات ودية خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.

كانت قرعة كأس العالم 2022 أوقعت المنتخب الكوري في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.