شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد عبد الملك تفوز بجائزة أفضل لاعبة فى الدورى الفرنسى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فازت مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد فى صفوف نيس الفرنسى بجائرة أفضل لاعبة فى الدورى الفرنسى لسيدات اللعبة .

أعلنت مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد عن تجديد تعاقدها مع فريق كرة اليد بنادى نيس الفرنسى لمدة 3 سنوات قادمة شهر يناير الماضى.

وتعد مروة عيد من أبرز نجمات كرة اليد اللاتي نجحن فى خوض تجربة الاحتراف وسط طموح كبير فى مواصلة المشوار.

كما تعد مروة عيد من عائلة رياضية جدا، حيث إنها شقيقة نصرة عيد لاعبة فريق يد الأهلى و حارسة مرمى منتخب سيدات كرة القدم خاصة أنها تجمع بين ممارسة اليد و القدم وشقيقة مدربة يد الأهلى السابقة حنان عيد.