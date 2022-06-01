شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، لمواجهة غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 5 و9 يونيو الجارى فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويحلم 3 لاعبين بالمشاركة الأولى مع المنتخب الوطنى أمام غينيا أو إثيوبيا وهم كل من أحمد عاطف مهاجم فيوتشر، وأحمد حمدى المحترف في مونتريال الكندى ومحمود جاد حارس نادى إنبى، حيث لم يسبق لهم المشاركة بقميص المنتخب الأول، على الرغم من مشاركة أحمد حمدى ومحمود جاد كثيرا مع المنتخب الأوليمبى والشباب.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.