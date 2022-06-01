شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. 13 مباراة دون هزيمة يتسلح بها طلائع الجيش قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت بطولة الدورى الممتاز هذه الأيام بسب الأجندة الدولية، والتي يستعد خلالها منتخب مصر لمباراتى غينيا وإثيوبيا في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وخلال هذه الفترة نستعرض أرقام تحققت في بطولة الدورى خلال الجولات التي لعبت حتى الآن، سواء أرقام للأندية أو اللاعبين أو سلسة الانتصارات أو الهزائم.

طلائع الجيش

يتسلح طلائع الجيش بسلسلة اللاهزيمة التي حققها الفريق تحت قيادة طارق العشرى في بطولة الدورى، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 27 نقطة خلالها مما دفع الطلائع لاحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بعدما كان يعانى من خطر الهبوط.

وجاءت مباريات الطلائع الـ13 كالتالى..

طلائع الجيش 1 /0 غزل المحلة

المقاولون 0/ 1 طلائع الجيش

الزمالك 0/ 1 طلائع الجيش

طلائع الجيش 1 /1 البنك الأهلى

الإسماعيلى 0/ 1 طلائع الجيش

طلائع الجيش 0 /0 الأهلى

سيراميكا 0 /1 طلائع الجيش

طلائع الجيش 1/1 إنبى

إيسترن كومبانى 0/ 0 طلائع الجيش

طلائع الجيش 1/ 0 المصرى

الاتحاد السكندرى 1 /1 طلائع الجيش

طلائع الجيش 0/ 1 طلائع الجيش

مصر المقاصة 0/0 طلائع الجيش

واستقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دخول الفريق معسكرا مغلقا لمدة خمسة أيام ببرج العرب لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب الأجندة الدولية.

ويتوجه الطلائع للإسكندرية الأحد 5 يونيو على أن يعود للقاهرة الخميس 9 يونيو لخوض سلسلة من المباريات الودية متدرجة المستوى.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز.