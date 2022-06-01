شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد الننى يستقبل الحضور فى حفل عقد قران ابنته فى المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الكابتن ناصر النني والد اللاعب محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى أرسنال الإنجليزي المهنئين والحضور لحفل قران ابنته بمسجد عبد الحي باشا خليل بالمحلة.

ووقف والد النني على مدخل المسجد لاستقبال الحضور وتبادل التهنئة معه.

وحرص المصلون فى المسجد على التقاط الصور معه قبل رفع الأذان، وتحتفل أسرة النجم محمد الننى بعقد قران شقيقته بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

ويعقد قران شقيقة الننى بحضور أفراد من عائلة العريس والعروس وعدد من نجوم الرياضة ولاعبي كرة القدم بمدينة المحلة.

وكان اللاعب الدولي محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى أرسنال الإنجليزي قد حرص على قضاء فترة إجازته في الغردقة برفقة والده الكابتن ناصر الننى وأفراد أسرته بعد انتهاء مسابقات الدوري الانجليزي، وحضور الننى لمصر للانضمام لصفوف المنتخب.

وتعد الغردقة من الأماكن السياحية والترفيهية المفضلة للننى عند حضوره لمصر لقضاء الإجازة مع أسرته.

وحرص عدد كبير من المتواجدين بالغردقة على التقاط الصور مع اللاعب ووالده وتقديم التهنئة له بتجديد عقده من أرسنال.



والد الننى يستقبل الحضور



والد الننى يستقبل الحضور لحفل قران نجلته بالمحلة



والد الننى يستقبل الحضور لحفل قران نجلته



والد الننى يستقبل الحضور



والد الننى



المهنئون لوالد الننى