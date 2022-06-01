شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستغل فترة التوقف الدولى بمعسكر مغلق لـ سيراميكا ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة المدير الفني للفريق أحمد سامي، خوض معسكر مغلق يبدأ 3 يونيو وينتهي 9 يونيو وفضل سامى استغلال فترة التوقف بخوض معسكر مغلق للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري العام والتي سيتم ضغطها حتى نهاية المسابقة 31 أغسطس.

ويخوض الجهاز الفني المعسكر المغلق في برج العرب، من أجل استغلال التوقف الدولى في تعديل خطط وواجبات بعض اللاعبين، وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق حيث يعتزم الجهاز الفني، استغلال هذه الفترة، لتنفيذ أفكاره الفنية المختلفة، التي كان من الصعب تطبيقها، وسط تعاقب المباريات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

من ناحية أخرى واصل صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تدريباته في الجيم لمحاولة إنقاص وزنه للعودة سريعا للمشاركة في المباريات، حيث نشر اللاعب صورا له عبر حسابه إنستجرام خلال تدريبه في صالة الجيم.

ونجح صالح جمعة في السير على البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الفني والطبي بسيراميكا، حيث اقترب اللاعب من الوصول إلى وزنه الطبيعى الذى يؤهله للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

ويكثف صالح جمعة من تدريباته فى الجيم، التزاماً بالبرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الفني من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباريات، خصوصا بعد عودته من الإصابة، كما يأمل اللاعب في الوصول إلى فورمته التي كان عليها قبل الإصابة.

ووضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

وعقد أحمد سامى، المدير الفني لسيراميكا، جلسة مع طبيب الفريق ومخطط الأحمال لوضع برنامح خاص لصالح جمعة يستعيد به اللاعب لياقته البدنية ووزنه، حتى يتمكن من الدفع به ولو لدقائق معدودة في المباريات القادمة، من مسابقة الدورى العام.