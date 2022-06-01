شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ينتظرون فرصة المشاركة مع الأهلى أمام المصرى بالسلوم وإيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021، وهو اللقاء الأول للمارد الأحمر بعد خسارة اللقب الأفريقي.

وسيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا، ليتأكد غياب كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، المنضمين لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، بالإضافة إلى المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والجنوب أفريقى بيرسى تاو للانضمام لمنتخبتهم.

وهناك 5 لاعبين يحلمون بالمشاركة بشكل أساسى مع النادى الأهلى أمام المصرى بالسلوم في الكأس وإيسترن كومبانى في بطولة الدورى والتي ستلعب أيضا بدون الدوليين.

محمد محمود

يأتي محمد محمود في مقدمة هؤلاء اللاعبين، حيث لم يشارك مع الأهلى منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبى إلا دقائق معدودة، وستكون فرصته كبيرة في ظل غياب لاعبى الوسط عن الأهلى، فيأمل في إثبات جدارته وأحقيته في اللعب بشكل أساسى

محمود متولى

اللاعب الثانى هو محمود متولى الذى أعلن جاهزيته منذ فترة، ولكن الارتباط الأهلى بمباريات مهمة حال دون مشاركته مع الفريق، ويأمل في استغلال فرصة غياب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وإصابة بدر بانون في المشاركة والإعلان عن نفسه.

رامى ربيعة

وهو نفس ما يتمناه رامى ربيعة الذى يشارك على فترات متباعدة، ولكن هذه المرة سيكون فرصته كبيرة خاصة أنه يجيد اللعب في الدفاع ووسط الملعب، وهما المركزان الذي سيعانى الأهلى من النقص خلال المباريات المقبلة.

حسام حسن

ينتظر حسام حسن مهاجم الأهلى، فرصة المشاركة مع موسيمانى، لإثبات قدراته وأحقيته في اللعب، ويأمل أن يتم منحه فرصة خلال مباراتى المصري بالسلوم وإيسترن كومبانى في ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق، على أمل تغيير وجهة نظر الجنوب أفريقي قبل اتخاذ قرار الرحيل.

محمود وحيد

يعد محمود وحيد أكثر اللاعبين المستفيدين من غياب الدوليين، للعودة مجددا للمشاركة بعدما ظهر بشكل جيد أمام البنك الأهلى الذى شاركه فيها بشكل أساسى وأحرز هدفا تم إلغاؤه بداعى عدم تنفيذ الفاول بشكل صحيح، ويأمل في الظهور بشكل جيد في الجبهة اليسرى مستغلا غياب على معلول وأيمن أشرف.