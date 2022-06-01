شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن فتح باب القبول للمختصين بسحب العينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من ضباط مكافحة المنشطات " DCOs" المختصين بسحب العينات الخاصة بالكشف عن المنشطات.

وحددت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عددا من الشروط للراغبين في التقدم للالتحاق بالدفعة الجديدة من الذكور والإناث، أولها أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي، ويتقدم بطلب باسم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مرفق به السيرة الذاتية والأوراق الخاصة مثل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الجامعي.

ومن المقرر أن ينتظم المشاركون الذين وقع عليهم الاختيار في دورة تدريبة في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتدريبهم وتعليمهم كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة في البطولات المحلية والدولية التي تقام على أرض مصر، وكذلك أثناء التدريبات والمعسكرات طبقا للمعايير الدولية "ISTI".

من جانبها أوضحت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن الإعلان عن قبول دفعة جديدة من ضباط مكافحة المنشطات يأتي في إطار رغبة "النادو المصري" في تجهيز كوادر جديدة في مجال مكافحة المنشطات تكون قادرة على التعلم ومعرفة كل ما يخص هذا المجال من شباب وشابات مصر.

وأضافت: "المشاركون في الدورة التدريبية فور اجتيازهم تلك الدورة بنجاح سيحصلون على كارنيه معتمد من المنظمة المصرية لمزاولة عملهم الذي يختص بسحب العينات من الرياضيين المشاركين في البطولات المحلية والدولية التي تستضيفها مصر".

وتعد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد ضباط مكافحة المنشطات، ويتم تجديد الاعتماد كل عام.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التثقيف والوقاية.

ويدخل مجال عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في كل المسابقات المحلية المصرية في جميع اللعبات، وأماكن تدريب اللاعبين وأماكن إقامتهم ومعسكراتهم، إضافة إلى البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر.