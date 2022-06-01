شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يخطر الزمالك بالعودة للقاهرة غدا بسبب تأخر التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى القاهرة غدا الخميس، بعدما استغل فترة الراحة للسفر إلى الخارج.

وتواصل الجهاز الإداري للزمالك مع بن شرقى من أجل متابعة موعد عودته في ظل تعثر وصوله اليوم بسبب تأشيرة السفر، وسيصل إلى القاهرة غدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي أدى على إثرها برنامجا تأهيليا منفردا خلال الفترة الماضية.

وشارك شيكابالا في بداية التدريبات الجماعية بعد خضوعه لاختبار طبي تأكد خلالها قدرته على المشاركة. واستأنف الزمالك تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على الإسماعيلي السبت الماضي بهدفين مقابل هدف.

وشهد تدريب الزمالك اليوم الأربعاء مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق الأمل والشباب بالنادي في ظل غياب اللاعبين الدوليين حيث قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالى فيريرا تواجد 8 لاعبين شباب في التدريبات هم:- حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" ويوسف أسامة وسيد عبدالله وسيف فاروق جعفر ومحمد طارق ومحمد خضري وأحمد رفاعي.

ويشهد تدريب اليوم غياب اللاعبين الدوليين وهم الخماسي، محمد أبو جبل ومحمود علاء محمود حمدي "الونش"وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم في صفوف المنتخب الأول، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري الذي يتواجد مع منتخب نسور قرطاج.