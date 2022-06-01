شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع عقود المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري ، مع الاتحاد الكوري متضمنة السفر على متن طائرة خاصة لتسهيل عودة البعثة عقب المباراة مباشرة فجر يوم 15 يونيو ، إلى القاهرة وانضمام اللاعبين لأنديتهم والاستعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز .

وتمت مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر و المباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة ،كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبد الرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لإستقبال البعثة.

من ناحية أخرى، يعقد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في ودية الفراعنة أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري و الاستقرار على الأسماء يوم السبت المقبل .

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن موعد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب الوطني المصري، والمقرر إقامتها الشهر المقبل، على ملعب سيول كأس العالم.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" إن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات ودية خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.

كانت قرعة كأس العالم 2022 أوقعت المنتخب الكوري في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.