شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه تعليمات خاصة للاعبين استعدادا لمواجهة الداخلية بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع كل لاعب بعد انتهاء التقسيمة المصغرة التي خاضها الفريق خلال مران اليوم ، لابداء ملاحظاته الفنية على أداء كل لاعب.

وقرر فيريرا خوض تقسيمة أخرى أشبه بالمباراة الودية بعرض الملعب لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تدرب عليها الفريق في مران اليوم ، وقام بالحديث مع كل لاعب على حدة من أجل منحه بعض التعليمات الفنية وأدوار معينة ينفذها داخل الملعب.

وكان تركيز المدرب البرتغالي في حديثه على كل من محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما" .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.