شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"فتوح" بمعسكر المنتخب لمعرفة مدى شفائه عقب حادث السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك و منتخب مصر لاختبار طبى تحت إشراف طبيب المنتخب لمعرفة مدى شفائه وتحسن حالته عقب تعرضة لحادث سير قبل الانضمام الى معسكر الفراعنة أستعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية القادمة 2023 لتحديد مصيرة من التواجد أو الاتبعاد .

وكان أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك مكالمة هاتفية بأحمد أبو الفتوح للإطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أبعده عن الانضمام للفراعنة في المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى غينيا وأثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

كان أحمد فتوح قد تعرض لحادث سير وهو في طريقه للانضمام للمنتخب ، مما أدى لخروجه من قائمة الفراعنة، وانضمام كريم حافظ المحترف بتركيا بديلا له .

وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.