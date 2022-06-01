مجموعة "ريد بيرد" الأمريكية تستحوذ على ميلان.. رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي ميلان، اليوم الأربعاء، توصل صندوق إليوت، مالك النادي، إلى اتفاق مع مجموعة "ريد بيرد" الأمريكية، على استحواذ الأخيرة على الروسونيري.



وقال ميلان في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي: "أعلنت شركات ريد بيرد كابيتال ومستشارو إليوت، اليوم أنهما قد أبرما اتفاقية نهائية لصالح ريد بيرد للاستحواذ على نادي إي سي ميلان، المتوج حديثا بلقب الدوري الإيطالي، وسيتم الانتقال إلى ملكية جديدة خلال الصيف، مع إتمام متوقع في موعد أقصاه سبتمبر 2022".

وأضاف: "الصفقة التي قدرت قيمة النادي عند 1.2 مليار يورو، ستشهد احتفاظ إليوت بمصالح مالية أقل في النادي ومقاعد في مجلس الإدارة، مما يعزز الشراكة بين ريد بيرد وإليوت التي ستواصل تعزيز التقدم المحرز على مدار الأربعة أعوام الماضية".

وتابع: "تتمثل أولوية ريد بيرد في العمل مع بطل الدوري الإيطالي وإدارة النادي لمواصلة رحلة ميلان إلى قمة كرة القدم العالمية من أجل استمرار النجاحات".

وواصل البيان: "مع مزيج من فريق ناجح على أرض الملعب، وخبرة تطوير لاعبي ميلان ومكتسباتهم، وعملية تجارية عالمية المستوى، وتجارب ريد بيرد في تشغيل وبناء الأعمال الرياضية العالمية، سنضمن أن الفصل التالي في تاريخ ميلان الحافل سوف يأخذ الروسونيري إلى قمم أخرى".

وتعتبر "رد بيرد" أحد المستثمرين بمجموعة "فينواي سبورتس" الرياضية التي تملك ليفربول الإنجليزي و"بوسطن رد سوكس" المنافس بدوري البيسبول الأميركي، وتملك أيضا حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.