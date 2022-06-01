شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تحضير بانون للمشاركة فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في تجهيز المغربي بدر بانون مدافع الفريق للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب طويلة استمرت أكثر من 5 شهور، بسب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بعدما غاب عن صفوف فريقه منذ آخر مباراة خاضها مع الأهلي في السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي في ديسمبر الماضي.

ويخوض بانون تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، قبل الانتهاء منه والمشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية لفريقه في منتصف يونيو الجاري أو بنهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير بعدما قطع شوطا كبيرا من برنامجه التأهيلي.

وحصل بانون على إذن من الجهاز الفني بالأهلي للبقاء في المغرب 48 ساعة قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية رفقة فريقه ضمن الاستعداد لخوض مباريات كأس مصر والدوري المصري.

وحرص بانون على مواصلة برنامجه التأهيلي على هامش تواجده مع بعثة الأهلي في المغرب قبل خوض مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.