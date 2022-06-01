شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يشارك فى البطولة الأفريقية بموريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب ألعاب القوى في منافسات البطولة العربية التي تقام في الفترة من 4 إلى 14 يونيو الجارى بموريشيوس ، حيث يشارك ألعاب القوى ببعثة قوامها 23 فردا ، مدير فنى ، و4 مدربين ، و رئيس بعثة ، 7 لاعبات ، و10 لاعبين .

ويرأس بعثة منتخب ألعاب القوى فى البطولة محمد يحيى أبو فندى عضو مجلس إدارة الاتحاد .

يذكر أن بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوي ،نجحت في إحراز ميداليتين ذهبيتين في بطولة التشيك الدوليه لألعاب القوى ، حيث أحرزت ميدالية ذهبية في سباق 100 متر عدو بزمن 11.12 ثانية ، وميدالية ذهبية في سباق 200 متر عدو 22.78 ثانية.

وكانت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، قد نجحت في تحقيق رقماً مصرياً جديداً فى سباق 60 متر عدو خلال مشاركتها فى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي أٌقيمت بصربيا بعدما سجلت زمنا قدره 7.31 ثانية .