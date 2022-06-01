شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فايلر مع الأهلى فى الولاية الأولى بعد أنباء خلافة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترد اسم فايلر خلال الساعات القليلة الماضية ، عن احتمالية عودته مرة أخرى لقيادة تدريب الأهلى ، وزادت التكهنات عن اقترابه من العودة لمصر ، بعد خسارة الأهلى دورى أبطال أفريقيا .

ويناقش مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها، مصير الجوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ولا يٌعد فايلر بحديث العهد مع الرياضة المصرية عامة و الأهلى خاصة ، حيث سبقو تولى تدريب الفريق الأحمر موسم 2019/2020 .

نرصد في السطور التالية كل ما قدمه فايلر مع الأهلى بعد أنباء العودة للإجيبشيان ليج .

تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، لمدة موسم واحد ، وتم تمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو 2020 ، وخلال هذه الفترة قاد الأهلى في 42 مباراة فاز في 32 لقاء ، وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف في مرمى المنافسين .

كما نجح فايلر في قيادة الأهلى للتتويج بكأس السوبر المصري 2018 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2/3 ، وفى نسخة 2019 خسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك بالإمارات .

ولا تتوقف إنجازات فايلر عند هذا الحد ، بل أنه استطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى ، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الأهلى بالدوري للمرة الثانية والأربعون فى تاريخ القلعة الحمراء ، وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.