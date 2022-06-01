شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز شكوي للفيفا ضد كارميلو بعد قيامه بفسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو النادي الاسماعيلي علي تجهيز شكوي للاتحاد الدولى الفيفا ضد البوليفي كارميلو الذي فسخ تعاقده مع الدراويش من جانب واحد ، من أجل إرسالها لاتحاد الكرة الذى يقوم بدوره لإرسالها للفيفا لحفظ حق القلعة الصفراء فى اللاعب بعد تصرفه الاخير.

وأعلن كارميلو رحيله عن الفريق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب كارميلو :"كل بداية لها نهاية ، لحظات الفراق دائما مؤلمة ، ولكن الآن هو الوقت المناسب، أعلن إنهاء عقدي مع نادي الإسماعيلي من جانب واحد ، بسبب عدم الامتثال لشروط العقد من قبل إدارة النادي ، وهي الإدارة التي لا تعرف كيفية التعامل مع لاعب دولي محترف".

وأكمل لسوء الحظ ، الإدارة التي عاملتني بأكبر قدر من عدم الاحترام وعدم الاحتراف ، لم تحترم حقوقي أو تفي بجميع التزاماتها ، لقد احترمت دائمًا قرارات المدربين على الرغم من أنهم تجاهلوني وأجبروني على ذلك تدرب مع المجموعة ب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا ، مع التقليل دائمًا من قدرتي ، لذلك لن أتحدث عن المشكلات الفنية المتعلقة بالفريق.

قامت إدارة النادي بحجز جواز سفري مع سبق الإصرار وحتى الآن لم تتم إعادته إلي ، وتعرضت لسوء المعاملة والعنصرية الشديدة والتهديدات وأشياء أخرى كثيرة لا أحب الحديث عنها الآن ، لكن لحسن الحظ لدي أدلة كافية لدعمها ماذا اقول. بالرغم من كل الصعوبات ، أتقدم بالشكر لكل جماهير الإسماعيلي على حبهم وثقتهم ودعمهم ، جمهورهم مختلف تمامًا عن قادة النادي ، وسأكون دائمًا ممتنًا لهم ، كنت أود أن أجعلهم سعداء هؤلاء المشجعين ولكن هذه هي كرة القدم.

وأعلن الإسماعيلى في بداية الموسم الجاري التعاقد بشكل رسمي مع كارميلو ألجاراناز وصيف الدورى البوليفي، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من خوان براون المدير الفني السابق الدراويش.

للاعب البوليفى الذى يجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح والجناح بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي.