الامارات | الحكم على لاعب وست هام في قضية "تعذيب القطة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على لاعب وست هام في قضية "تعذيب القطة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكِمَ على المدافع الفرنسي لوست هام الإنجليزي كورت زوما اليوم بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، عقاباً على تعذيبه قطة في تهمة أقر بارتكابها أمام المحكمة. وتصدر زوما العناوين في فبراير بعدما نُشِرَ له مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنجلترا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام شقيق زوما، يوان الذي يمكن سماعه وهو يضحك في الخلفية، بتصوير ابن الـ27 عاماً وهو يطارد القطة ويهددها بحذائه بعدما قام بركلها وصفعها على رأسها تحت أنظار ابنه البالغ من العمر سبعة أعوام. ومثل الأخوان زوما ويوان (23 عاماً) أمام محكمة ثايمز شرق لندن الأسبوع الماضي للاعتراف بتهم إساءة معاملة الحيوانات. وقالت القاضية سوزان هولدهام التي أصدرت الحكم صباح اليوم إن الأخوين "شاركا في هذا الحادث المشين والمستهجن". وتابعت "في ذلك التاريخ من فبراير، لم تقم (زوما) بتلبية احتياجاتها (القطة) لكنك تسببت في معاناة لا داعي لها من أجل تسليتك".

ورأت القاضية أن ما حصل كان "حادثة منعزلة"، لكنها قالت إن زوما "شخصية عامة" نتيجة دوره كلاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز و"يجب أن تكون على دراية بأن الآخرين يتطلعون إليك. كثير من الشباب يطمحون الى الاقتداء بك". وأُمر كورت زوما بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، فيما حُكم على شقيقه بـ 140 ساعة، مع وضع الإثنين تحت أوامر مجتمعية مدتها 12 شهراً. كما تم منع الأخوين من تربية القطط للسنوات الخمس المقبلة.

ونتيجة ما قام به المدافع الفرنسي، قرر وست هام معاقبته بـ "أكبر غرامة مالية ممكنة"، وقدرها راتب أسبوعين بقيمة 340 ألف دولار بحسب التقديرات، فيما ارتأت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية أن تفسخ عقدها معه. كما عوقب شقيقه يوان من قبل فريقه داغنهام أند ريدبريدج من المستوى الإنجليزي الخامس بالايقاف. وقررت الجمعية الملكية لمنع القسوة بحق الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، بأن تنتزع القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي الفرنسي، ونقلهما الى عهدتها.

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