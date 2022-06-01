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ما هو موعد مباراة المغرب وأمريكا الودية؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد المنتخب المغربي لمنافسات كأس العالم المقبلة في قطر 2022، حين يلاقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء.

 

وتأهلت المغرب وأمريكا إلى نهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر 2022.

 

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وينتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول

 

ويلتقي منتخب المغرب بنظيره أمريكا في لقاء ودي، مساء اليوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران.

 

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 2:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت أبوظبي.

 

وتبث المباراة عبر قناة المغرب الثالثة على الهواء مباشرة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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