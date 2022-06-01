الليلة.. الأرجنتين تواجه إيطاليا في قمة مرتقبة على «كأس الأبطال».. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”ويمبلي“ بالعاصمة البريطانية لندن، لمشاهدة اللقاء المرتقب بين منتخبيّ إيطاليا والأرجنتين، في مباراة بطليّ أوروبا وأمريكا الجنوبية تحت شعار كأس (FINALISSIMA).

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ويمبلي" وتنطلق مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، ويعلّق عليها المعلق عصام الشوالي.

إيطاليا والمستقبل

ويسعى المنتخب الإيطاليي، بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني، لإعادة ترتيب أوراقه بعد أن فاز بلقب بطولة أوروبا ولكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تحدث مانشيني عن رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أنه سيحاول بناء فريق قوي للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

وأشار مانشيني إلى أنه سعيد بمواجهة منتخب عظيم بقيمة الأرجنتين، موضحا أنه يبحث عن المستقبل وبناء فريق مميز للحصول على لقب المونديال بعد 4 أعوام.

ويعتمد منتخب إيطاليا في تشكيله المتوقع للمباراة على حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وإيميرسون بالميري وجيوفاني دي لورينزو.

ويقود خط الوسط جورجينيو ونيكولو باريلا وماتيو بيسينا، بينما يقود خط الهجوم لورينزو إينسيني وأندريا بيلوتي وفيديريكو برنارديسكي.

الأرجنتين ومونديال قطر

على الجانب الآخر، يتطلع المنتخب الأرجنتيني لإعداد قوي لبطولة كأس العالم التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل في ضيافة قطر.

وصرح المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بأن المنتخب الإيطالي منافس مميز ومن الظلم عدم تواجده في كأس العالم لأنه بطل أوروبا.

وأشار سكالوني إلى أنه سعيد للغاية ببقاء روبرتو مانشيني على رأس قيادة إيطاليا لأنه يعكس الرؤية للمستقبل التي يملكها المنتخب الإيطالي.

وتسعى الأرجنتين لتحقيق الفوز على إيطاليا في مباراة الليلة بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه رباعي خط الدفاع ماركوس أكونا ونيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو وناويل مولينا.

ويقود خط الوسط رودريجو دي بول وبجواره جويدو رودريغيز وجيوفاني لو سيلسو بينما يقود الهجوم ليونيل ميسي وبجواره لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا.