ماذا لو فشلت المفاوضات مع ليفربول؟.. صحيفة بريطانية تكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت صحيفة ”ذي أتلتيك“ البريطانية الضوء على آخر تطورات أزمة نادي ليفربول الإنجليزي، والتي تتمثل في تجديد عقد نجمه العربي المصري محمد صلاح، رغم تأكيد اللاعب أنه سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وحتى الآن، هناك الكثير من التقارير بشأن مستقبله وإذا كان سيرحل أم سيستمر.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، قال صلاح إنه سيظل بقميص ”الريدز“ بكل تأكيد في الموسم المقبل.

وأفادت "ذي أتلتيك"، في تقرير لها اليوم، بأنه في حال لم يتلق صلاح جيدًا من ليفربول للتجديد، سيعتزم المغادرة مجانًا بعد يونيو 2023، مشيرة إلى أن الدولي المصري سيبقى في الدوري الإنجليزي بدلاً من الذهاب لأي دوري آخر.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الصيف المقبل، مستقبل محمد صلاح غير مؤكد، اللاعب ملتزم في الموسم المقبل، ولكن إذا لم يتلق عرضاً محسناً بشكل ملحوظ من ليفربول، فسيغادر كلاعب مجاني في نهاية الموسم المقبل، مؤكدة أن "الفرعون المصري" يفضل البقاء في البريميرليج ضمن فريق آخر.

وأشارت إلى أن مدة العقد الجديد مع ليفربول ليست الأزمة بين صلاح والإدارة، لأن من المفترض أن يكون تمديده لمدة عامين آخرين (حتى 2025)، ولكن هذا يعتمد على بنود العقد والشروط المالية، لكن إذا رحل صلاح عن ليفربول فسينتقل إلى نادٍ إنجليزي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه مقتنع أنه سيحافظ على مستواه العالي على الأقل حتى منتصف الثلاثينيات من عمره.

ولفتت الصحيفة إلى أن مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، هو من يقود مفاوضات تجديد عقد صلاح مع وكيله رامي عباس، بدلًا من المدير الرياضي الحالي مايكل إدواردز.

وأكدت أن ليفربول "قدم عرضًا لصلاح لم يلق قبول النجم المصري، بزيادة 15% عن راتبه الحالي، وهو ما فسره اللاعب بعدم تقدير لإمكانياته أو لمكانته الحالية“.

يشار إلى أن صلاح نال مؤخراً جائزته الشخصية الرابعة هذا الموسم في إنجلترا، بإعلانه أفضل لاعب في الدوري بتصويت المشجعين للمرة الثانية في تاريخه.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا، فوز نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم، بتصويت المشجعين.

وتعتبر هذه الجائزة الفردية الرابعة لصلاح مع انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جائزة أفضل لاعب بالموسم التي يمنحها اتحاد كتاب كرة القدم، بالإضافة لجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري.