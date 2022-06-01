شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: محمد مكى مستمر فى قيادة الفريق بالدورى الممتاز و هناك احتفالية بالصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد عمرو خليل المشرف العام على الكرة بنادى حرس الحدود أن محمد مكى المدير الفني للفريق مستمر في القيادة الفنية للفريق عقب الصعود للدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

وأوضح العميد عمرو خليل خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا: " هناك احتفالية خاصة بصعود الفريق للدورى المصرى الممتاز الأثنين المقبل عقب انتهاء مباريات القسم الثانى غدا وبعدها سوف يتم عقد جلسة مع المدير الفني محمد مكى لوضع تقرير فنى للفريق خلال المرحلة المقبلة ".

وعاد حرس الحدود للدوري بعدما هبط موسم 2019-2020 باحتلال المركز السادس عشر وقتها، وصعد حرس الحدودإلي الدوري الممتاز قبل 3 جولات على نهاية دوري الدرجة الثانية.

ويعتبر فريق الحرس ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز بعد فريقي الداخلية وأسوان .