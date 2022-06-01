شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : فرجاني ساسي سيعود إلي الزمالك فى حالة واحدة ..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن عودة التونسي فرجاني ساسي لنادي الزمالك مرة أخري في الموسم المقبل ، مرهونه بموقف اللاعب مع فريقه الحالي الدحيل القطري .

وقال خالد الغندور خلال تصريحات علي اذاعة أون سبورت أف ام ، أن حال استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي ، سينضم اللاعب إلي صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة ، ولكن إذا استمر اللاعب مع فريقه، لن يدخل الزمالك في مفاوضات مع اللاعب .

وأضاف الغندور ، أن هناك استقرار من جانب إدارة نادي الزمالك، على التضيحة بجميع اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق بالموسم الحالي، حيث تم الاستقرار على رحيل سيف الدين الجزيري، وأشرف بن شرقي، وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه.