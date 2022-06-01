شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم فايلر فى العودة لقيادة الأهلي وخلافة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم عودة السويسرى فايلر لقيادة الأهلى وخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالى الذى زادت التكهنات حول مصيره من الاستمرار في منصبه أو الرحيل بعد الإخفاق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الوداد المغربي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، لاسيما بعد تراجع أداء الفريق الأحمر في الفترة الماضية سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

تراجع مستوى الأهلي دفع كثيرين للمطالبة بالعودة للمدرسة السويسرية في تدريب الأهلي وتحديدا رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر السابق، والذي أحدث طفرة في مستوى الأهلي قبل رحيله في نهاية سبتمبر 2020 وتعيين موسيماني بدلا منه.

وتطالب أصوات كثيرة بعودة فايلر لتدريب الأهلي في الموسم الحالي، باعتباره من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق الأحمر حال الاستقرار بشكل نهائي على رحيل موسيماني، لاسيما وأن فايلر من أكثر المدربين الذين حققوا طفرة في مستوى عدد كبير من اللاعبين.

وساهم فايلر في إعادة شخصية الأهلي وعودة الروح القتالية للاعبين، قبل أن يرحل عن تدريب الأهلي لرغبته في العودة لبلاده بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا في بداية عام 2020، رغم أن الإدارة الحمراء كانت ترغب في الإبقاء على المدرب السويسري.

عودة فايلر باتت مطلب شعبي من شريحة كبيرة من جماهير الأهلي لتصحيح الأخطاء الفنية وعلاج تراجع مستوى الفريق الأحمر في الفترة الماضية، لاسيما أن المدرب سبق وصرح أنه سعيد بتجربته مع الأهلي ولا يمانع في تدريب الفريق الأحمر في المستقبل.