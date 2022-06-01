شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: قبول طعن عبد الله السعيد فى المحكمة الرياضية يعنى أن الحكم الأقرب لصالح اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير أن قرار المحكمة الرياضية بقبول طعن عبد الله السعيد في أزمته مع النادى الاهلى ، يعنى أن اللاعب سيكون الحكم لصالحه على الأقرب .

وأضاف شوبير في برنامج " مع شوبير " الذى يذاع عبر أثير راديو اون سبورت إن الأهلى تحصل على الحكم بتعويض من اللاعب عن انتقاله لبيراميدز ، فتقدم اللاعب بطعن للمحكمة إلا ان الاهلى و مركز التسوية و اللجنة الأولمبية خاطبا المحكمة يطلبون رفض الطعن حجة ان الحكم نهائي ، إلا أن المحكمة رفضت وأكدت أن الطعن مقبول ، وأن الحكم الصادر ليس نهائيا .

وأشار قائلا :" أن قرار المحكمة يعنى أن " الدنيا قربت لصالح عبد الله السعيد" ، وتابع أن وجود اكثر من درجة للتقاضى يجعل الأمر متداولا ، إذن عبد الله السعيد الأقرب ان يكون الحكم لصالحه .

يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية قبلت الطعن المرفوع من عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادى الأهلي.

ورفضت المحكمة دفاع النادي الأهلي ومركز التحكيم واللجنة الأولمبية، وقررت أن طعن عبد الله السعيد مقبول، لتؤكد بذلك على عدم نهائية الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ضد اللاعب.