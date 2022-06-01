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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية حرمت الأهلى من لقب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نهائي أفريقى أخر خسره النادى الأهلى ليضاف إلى النهائيات الأفريقية التي تسببت في نقصان عدد الكؤوس فى دولاب بطولات الفريق الأحمر ، وذلك عندما تغلب فريق الوداد على الأهلى بهدفين دون رد في نهائي دورى الأبطال الذى أقيم بملعب محمد الخامس بالمغرب ، ليفقد الأهلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي و الحادى عشر في تاريخه .
وتسببت 4 أندية في حرمان الأهلى من لتتويج الأفريقي منذ بداية مشاركاته في دورى الأبطال خلال السنوات الماضية ، وهى كل من كوتوكو الغانى ، و النجم الساحلى ، و الوداد و الترجى .
أول فريق حرم الأهلى من التتويج بالبطولة الأفريقية هو كوتوكو الغانى ، حيث ألتقى معه الأهلى عام 1983 ، وخسر الأهلى بهدف في كوماسى .
الفريق الثانى الذى حرم الأهلى من اقتناص لقب أفريقيا هو النجم الساحلى ، في عام 2007 ، حيث تغلب بطل تونس على الأهلى 3/1 في القاهرة ، و ضاع اللقب الثانى .
النادى الثالث هو الوداد المغربى ، و الذى حرم الأهلى من لقب أفريقيا مرتان ، الأولى عام 2017 ، عندما خسر الاهلى بهدف في المغرب ، والثانية في عام 2022 عندما فاز على الأهلى بهدفين أيضا بالمغرب .
الفريق الرابع هو الترجى التونسى ، عندما التقى مع الاهلى عام 2018 ، وخسر ممثل مصر في البطولة بثلاثة أهداف نظيفة .