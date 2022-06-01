شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تطلب عودة أحمد ياسر ريان للقلعة الحمراء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.

وترغب لجنة التخطيط في تدعيم خط هجوم الأهلي، والذي عانى من تراجع أداء كل المهاجمين في الموسم الحالي سواء محمد شريف أو بيرسي تاو أو حسام حسن أو صلاح محسن، لاسيما وأن الأخير غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن أحمد ريان لم يحصل على فرصة حقيقية مع الأهلي، وترغب في منحه الفرصة الكافية من أجل تقييمه بشكل جيد.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير موقف النادى الأهلى من التفاوض مع محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزى فى الصيف المقبل، لاسيما بعد التقارير التى خرجت عن عدم ممانعة ناديه فى مناقشة العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وشدد شوبير فى تصريحات إذاعية لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون سبورت، على أن تريزيجيه يرغب فى استكمال مشواره الاحترافى، لكن من حظه السيئ أنه فى عز توهجه تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وغاب عن الملاعب لمدجة 8 أشهر وعاد للعب بعض الشىء ولكن لم يستعد فورمته التى كان عليها قبل الإصابة.

وأوضح شوبير أن تريزيجيه انتقل إلى الدورى التركى من بوابة باشاك شهير، وحقق نصف موسم جيد ويرغب فى الاستمرار بالدورى الإنجليزى، وأرى أن رغبته الاستمرار فى الاحتراف.