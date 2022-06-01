شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب ينضم للمعسكر عقب الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الى معسكر الفراعنة المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة عقب الشفاء من فيروس كيرونا أستعدادا لملاقاة غينيا في أفتتاح مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة 2023 و المقرر إقامتها بكوت إيفوار .

وغاب أحمد أبو العلا طبيب المنتخب عن أنطلاق معسكر منتخب مصر بسبب تعرضة للاصابة بفيروس كيرونا و التى على أثرها تم أستدعاء طبيب المنتخب الاولمبى أيمن زين .

ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويسعى إيهاب جلال لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتطبيقها فى مباراة غينيا الأحد المقبل، فى ظل ضيق الوقت، ووجود بعض الغيابات بسبب الإصابات مثل رمضان صبحى بجانب غموض موقف محمد عبد المنعم وعمرو السولية.

وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.

وكان قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفنى استدعاء كريم حافظ المحترف فى ينى ملطية سبور التركى.