شكرا لقرائتكم خبر عن عقب أنباء تفاوض القطبين.. البنك الأهلى يرفض رحيل لاعبيه خلال انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضى بنادى البنك الأهلى عن رفض ادارة النادي رحيل اى لاعب عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب أحتياج الفريق لكل عناصرة خلال المرحلة المقبلة في بطولة الدورى.

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " ليس من المنطق رحيل اى لاعب عن الفريق أو الحديث عن الرحيل في ظل وجود مباريات كثيرة متبقية من عمر الدورى، و لابد من التركيز عليها حاليا للدخول في المربع الذهبى للبطولة و المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل ".

وجاء رد كريم حسن شحاتة عقب أنباء تفاوض القطبين الاهلى و الزمالك مع بعض لاعبى فريق البنك الاهلى على رأسهم كل من ناصر منسى و محمد هلال و أحمد ياسين و إسحاق يعقوبو و كريم بامبو .

ويستعد لاعبى فريق البنك الاهلى للدخول فى معسكر مغلق بقيادة خالد جلال أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و خوض بعض المباريات الودية لرفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين حيث تم الاستقرار على مواجهة فريقى الجونة و الاسماعيلى يومى 9 و 10 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وخسر 5 لقاءات.