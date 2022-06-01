شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباراة مصر و غينيا اليوم بموقع تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بتصفيات كأس الأمم الافريقية اليوم على موقع تذكرتى و المقرر لها يوم 5 من الشهر الجارى .

وكشف مسئولي الجبلاية أن أسعار التذاكر سوف تكون مناسبة للجميع حرصا على توافد أكبر عدد بإستاد القاهرة الدولى لدعم الفراعنة أمام غينيا.

و تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم ، موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة ، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا استعدادا لخوض مباراتي غينيا واثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة اللاعبين لمعسكر المنتخب في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو و الذي سيخوض خلاله الفراعنة مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وجاءت القائمة كالتالي : محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد _ كريم حافظ _ محمد الشناوي _ ياسر إبراهيم _ أيمن أشرف _ حمدي فتحي _ عمرو السولية _ محمد عبد المنعم _ محمد مجدي " أفشة " .