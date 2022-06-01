شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يستعيد عرش الاسكواش بعد تراجع ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى،واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب .

وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.

يذكر أن البطل المصري علي فرج توج خلال مايو الماضي ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي ، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمي ، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التي حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادي دجلة، ببطولة العالم في ثلاث نسخ أعوام، 2019،2021، 2022.