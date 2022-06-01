شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مهند لاشين قبل صراع الأهلى و الزمالك بعد الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش تحت مجهر الأهلى و الزمالك ، في ظل رغبة كل منهما في ضم اللاعب وتدعيم صفوف الفريق به ، حيث يمتلك اللاعب خبرة و موهبة تجعله قادر على اللعب مع أى ناد .

وزادت فرص مهند لاشين للانتقال لأحد القطبين بعد أن انضم أيضا لمعسكر المنتخب استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

من جانبه قال اللاعب أنه لم يوقع لأى ناد حتى الآن، بينما قال أحمد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مهند لاشين يتبقى في عقده موسم آخر، والنادي لن يقف في طريق أى لاعب.

وبعد انضمام لاشين للفراعنة نرصد في السطور التالية أهم أرقامه مع الطلائع .

شارك مهند لاشين مع الطلائع خلال الموسم في 16 مباراة ، حقق الفريق الفوز في 6 منها ، و خسر في 3 ، بينما تعادل في 7 مباريات .

وبصفة عامة شارك مع الطلائع في 76 مباراة في مسيرته ، و سجل هدف و صنع اخر ، وقبل الطلائع كان يلعب في صفوف بيراميدز ، شارك معهم في 43 مباراة ، و سجل 4 أهداف و صنع هدفان .

مشاركات مهند لاشين مع الطلائع مقسمة إلى 69 مباراة ببطولة الدورى ، ومباراة السوبر المصرى ، بالإضافة إلى 6 مباريات بكأس مصر .