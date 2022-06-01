الامارات | مدربا كرواتيا وفرنسا يغادران معسكري منتخبيهما بسبب وفاة والديهما

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا كرواتيا وفرنسا يغادران معسكري منتخبيهما بسبب وفاة والديهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدفة غريبة جعلت مدربي المنتخبين الفرنسي والكرواتي، ديديه ديشان، وزلاتكو داليتش يغادران معسكري منتخبيهما بسبب وفاة والديهما. فقد قاد زلاتكو تدريبات المنتخب الكرواتي أمس قبل إبلاغه بنبأ وفاة والده. وقال ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم :"تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة والد زلاتكو".

أضاف:"نتقدم بالعزاء لزلاتكو وعائلته ونقول له إن أسرة كرة القدم الكرواتية بأكملها تقف بجانبه في هذا الوقت العصيب". ويلتقي المنتخب الكرواتي نظيره النمساوي بعد غد كما يلتقي نظيره الفرنسي في مباراتين تتخللهما مباراة أمام الدنمارك، وذلك ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

في جانب آخر، أعلن نول لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي غادر معسكر الفريق بسبب وفاة والده.

وقاد المدرب المساعد جاي ستيفن تدريبات المنتخب أمس، وقد نشرت تغريدة لوقوف اللاعبين دقيقة صمت حدادا على وفاة والد ديشان. ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال يونيو الجاري ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، أولها أمام المنتخب الدنماركي بعد غد، وبعدها يخوض مباراتين أمام كرواتيا يتخللهما مباراته أمام النمسا. وقال لو جراي:"سمعت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد ديديه. ذهب ديديه للانضمام إلى أقاربه، وأود أن أؤكد تعاطفي ودعمي له في هذه المحنة".

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