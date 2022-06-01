تعرف على موعد مباراة ليبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يفتتح منتخب ليبيا مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في صيف 2023 في كوت ديفوار بمواجهة بوتسوانا.



وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب الليبي ضمن المجموعة العاشرة، بجانب شقيقه التونسي وبوتسوانا وغينيا الاستوائية.

يستقبل منتخب ليبيا نظيره البوتسوان في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، مساء الأربعاء 1 يونيو/ حزيران الحالي.

وتنطلق المواجهة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتنقل الشبكة مباراة ليبيا وبوتسوانا عبر قناة beIN Sports 3 HD.