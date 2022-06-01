 أستون فيلا يستعد لبيع تريزيجيه وينتظر العروض الرسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء، أن نادى أستون فيلا الإنجليزي يخطط لرحيل محمود حسن تريزيجيه، جناح منتخب مصر والفيلانز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويلعب تريزيجيه معارا إلى فريق باشاك شهير ببطولة الدوري التركي منذ الموسم الماضي ، حيث يدافع المصري عن الوان أستون فيلا منذ صيف عام 2019.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن أستون فيلا مستعد لسماع العروض المقدمة للمصري الدولي بجانب كلا من مورجان سانسون، أنور الغازي وبرتران تراوري.

فيما أوضحت الصحافة التركية اهتمام من فريقي فنربخشة وبشكتاش في ضم تريزيجيه ولكن ليس هناك أى عروض رسمية حتى الوقت الحالي.

وقالت صحيفة " fanatik " التركية، إن إدارة فناربخشة لديها رغبة قوية فى ضم محمود تريزيجيه بداية من الموسم الجديد، بعد تألقه مع باشاك شهير خلال مباريات الموسم الحالى، و أن فريق فناربخشة دخل فى مفاوضات مع أستون فيلا، خاصة أن تريزيجيه لديه عقد مع أستون فيلا لمدة عام إضافى، وتبلغ قيمته التسويقية ما يقرب من 10 ملايين يورو.

وشددت الصحيفة على أنه إذا تمكن فناربخشة من قطع شوط طويل فى المفاوضات مع نادي أستون فيلا، فيمكن للمهاجم المصري الاقتراب من فناربخشة بداية الموسم.

سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا الإنجليزي المعار لفريق باشاك شهير التركي، أرقاما مميزة للغاية تفوق فيها على جميع المحترفين في عام 2022.

وخاض تريزيجيه 13 مباراة مع باشاك شهير بالدوري التركي، منذ انتقاله للفريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي، وقدم اللاعب مستويات مميزة للغاية مع فريقه أستعاد بها ثقة الجماهير المصرية في قدراته.

ونجح تريزيجيه في المساهمة بـ10 أهداف مع الفريق التركي في أقل من أربعة أشهر، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى في المباريات الـ13 التي خاضها.

وجاء الدولى المصري على رأس قائمة المحترفين التي أعلن عنها إيهاب جلال لمباراتي غينيا وإثيوبيا، وتساهم هذه الأرقام في ترجيح كفة تريزيجيه في أول تجمع للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال.

وتعاقد أستون فيلا مع اللاعب المصري قادما من قاسم باشا صيف 2019، وشارك بقميص أستون فيلا في 64 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

بينما شارك تريزيجيه مع باشاك شهير خلال الموسم الحالي في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وبدأ اللاعب مسيرته بين ناشئي الأهلي، قبل انتقاله إلى أندرلخت البلجيكي للمرة الأولى معارا في صيف 2015، ثم في صفقة انتقال دائم في الصيف التالي.