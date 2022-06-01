بيراميدز يحسم الجدل بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة أزمة اللاعب رمضان صبحي مع المدير الفني للفريق تاكيس جونياس، مما تسبب في استبعاده عن المباريات وظهوره في بعض من المناسبات، بالإضافة إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع النادي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فتح الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، إنه لا توجد أزمة بين رمضان صبحي وتاكيس، متابعاً: "الأمر ده اتكلم فيه الناس بشكل كبير وهو عنده شد في السمانة وبناء عليه تم استبعاده من المنتخب المصري وهو لاعب كبير رمضان ولا خلاف عليه نهائيًا والجميع يعلم مدى أهميته في النادي."

وعن مفاوضات الزمالك لضم اللاعب، قال فتح الله: "رمضان صبحي موجود معانا ومفيش الكلام ده نهائي ولا مطروح عندنا"، مؤكداً: "اللاعب مركز مع النادي جداً ومبسوط وعايز يعمل حاجة للنادي كبيرة".

يشار إلى أن رمضان صبحي خاض مع بيراميدز هذا الموسم 22 مباراة بواقع 15 مباراة في الدوري المصري نجح في تسجيل هدفين وصنع 3 أهداف، و7 مباريات في بطولة الكونفدرالية صنع هدفا وحيدا.