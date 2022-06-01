شكرا لقرائتكم خبر عن صخرة دفاع الزمالك محمود الونش يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفل اليوم محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني بعيد ميلاده الـ 27 اليوم حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995.

محمود الونش انضم للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتي الفريق الأول.

بدأ الونش رحلته الجديدة مع الزمالك أول موسم بقوة حيث شارك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف، وفي الموسم الماضي شارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة الدورى وبطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2018 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى زيادة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض يشارك في نصف دوري أبطال أفريقيا في النسخة القائمة ولديه حظوظ قوية في التتويج باللقب الأفريقي الغائب طويلاً عن القلعة البيضاء.