شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع تريزيجيه للعودة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير موقف النادى الأهلى من التفاوض مع محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزى فى الصيف المقبل، لاسيما بعد التقارير التى خرجت عن عدم ممانعة ناديه فى مناقشة العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وشدد شوبير فى تصريحات إذاعية لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون سبورت، على أن تريزيجيه يرغب فى استكمال مشواره الاحترافى، لكن من حظه السيئ أنه فى عز توهجه تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وغاب عن الملاعب لمدجة 8 أشهر وعاد للعب بعض الشىء ولكن لم يستعد فورمته التى كان عليها قبل الإصابة.

وأوضح شوبير أن تريزيجيه انتقل إلى الدورى التركى من بوابة باشاك شهير، وحقق نصف موسم جيد ويرغب فى الاستمرار بالدورى الإنجليزى، وأرى أن رغبته الاستمرار فى الاحتراف.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات اللجنة المنظمة لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا "كازابلانكا 2022" بسبب المضايقات التى تعرضت لها البعثة الرسمية للفريق الأحمر خلال الدخول إلى استاد مركب محمد الخامس لحضور نهائى دورى الأبطال بين الأهلى والوداد والذى فاز فيه الأخير بهدفين نظيفين.

وأعد مسئولو النادى الأهلى ملفا كاملا بالتجاوزات التى حدثت مع أعضاء بعثة الأهلي، خاصة التطاول في حق أعضاء مجلس إدارة النادي والبعثة المرافقة للفريق الأحمر، ومحاولة التعدي على عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء دخول ملعب المباراة في واقعة غريبة من مسئولي اللجنة المنظمة للنهائي الأفريقي.