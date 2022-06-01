شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. سيمبا التنزانى يطيح بالزمالك خارج دوري الأبطال بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر فريق سيمبا التنزانى مفاجأة مدوية فى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما تمكن من الإطاحة بالزمالك خارج البطولة فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 2003، حيث فاز الفارس الأبيض على سيمبا بطل تنزانيا بهدف دون رد سجله عبد الحليم علي، وكان سيمبا قد حقق الفوز بنفس النتيجة فى مباراة الذهاب فى دار السلام، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ليصعد الضيوف لدورى المجموعات بإطاحته بحامل اللقب فى مفاجأة مدوية بنتيجة 3-2.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عبد الواحد السيد، الدفاع: بشير التابعى، وائل قبانى، محمد صديق، خط الوسط: طارق السيد، طارق السعيد، حازم إمام، محمد عبد الواحد، أحمد صالح، الهجوم: جمال حمزة، وعبد الحليم علي.

قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة فضّل البرازيلى كابرال إخراج عبد الواحد السيد والدفع بمحمد عبد المنصف ليكون حارسًا فى ركلات الترجيح، الأمر الذى أثار غضب عبد الواحد الذى وجه اللوم الشديد إلى مدربه.

أول ركلة سجلها طارق السعيد بنجاح، وفى المقابل عبد المنصف يتصدى ببراعة لتسديدة مهاجم سيمبا، وائل القبانى يسدد الكرة خارج المرمى بشكل غريب جدًا، ويسجل مهاجم سيمبا لتصبح النتيجة التعادل، حازم إمام يسجل ركلته، عبد المنصف يكتفى بمشاهدة ركلة سيمبا، حارس سيمبا يتصدى لتسديدة بشير التابعي، وفى المقابل يتصدى عبد المنصف لركلة سيمبا، شيكابالا يهدر الكرة، ثم يسجل مهاجم سيمبا الكرة وتنتهى المباراة بخروج الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد توج بطلا لدورى أبطال أفريقيا 2002 بعد الفوز على الرجاء المغربى بهدف تامر عبد الحميد .

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين. وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.