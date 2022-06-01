شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محافظات تستضيف بطولة الجمهورية لناشئى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الجمهورية لناشئى الكاراتيه للأعمار السنية 10 و11 و12 سنة، فى الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجارى فى أربع محافظات مختلفة، وفقا للمناطق.

تقام منافسات شرق الدلتا فى محافظة الشرقية، وفيما يخص منافسات جنوب الصعيد فتقام فى قنا، وفيما يخص شمال الصعيد فتقام المنافسات فى الفيوم، على أن تقام بطولة غرب الدلتا فى المنوفية، ومدن القنال بالإسماعيلية.

من ناحية أخرى تستضيف مصر بطولة الدورى العالمى "سيرياس A" للكاراتيه المقرر إقامتها فى الفترة من 9 إلى 12 يونيو المقبل، ومن المقرر وصول أول وفود الدول المشاركة يوم 5 يونيو.

ويشارك فيها ما يقرب من 70 دولة، أكدت مشاركتها حتى الآن، بإجمالى 800 لاعب ولاعبة، والتى تأتى استضافتها ضمن سلسلة البطولات التى تقام بمصر وتبهر العالم.

وأَضاف حسام عجور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ومدير بطولة الدورى العالمى "سيرياس A" أنه جارٍ الاستعداد لاستضافة البطولة على قدم وساق، من استقبال للوفود وترتيب إقامتهم مواعيد التسجيل وغيرها من التفاصيل.

وكان اتحاد الكاراتيه قد اشترط إحضار جواز السفر مع كل لاعب من الراغبين فى الاشتراك بمنافسات الدورى العالمى A series، وجاء اشتراط إحضار الجواز لأنه الوثيقة المعتمدة والمعترف بها من جانب الاتحاد الدولى لإثبات السن للتسجيل فى البطولة.