 منتخب مصر يواصل تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.



ويسعى إيهاب جلال لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتطبيقها فى مباراة غينيا الأحد المقبل، فى ظل ضيق الوقت، ووجود بعض الغيابات بسبب الإصابات مثل رمضان صبحى بجانب غموض موقف محمد عبد المنعم وعمرو السولية.

على صعيد مختلف، استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره المقام حاليا، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.