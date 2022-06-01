ما هو موعد مباراة الأردن وأستراليا الودية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد المنتخب الأردني، لإنطلاقة مشواره في تصفيات كأس أمم آسيا 2023، حين يخوض لقاءه الودي أمام أستراليا، مساء الأربعاء.



ويبحث منتخب أستراليا للاستعداد لموقعة الإمارات في المحلق اللآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022.

فيما يبدأ منتخب الأردن رحلة استعدادته قبل انطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

ويلتقي منتخب الأردن بنظيره أستراليا في لقاء ودي، مساء الأربعاء 1 يونيو/حزيران على ملعب الدوحة في قطر.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل قناة الأردن الرياضية، مواجهة الأردن أمام أستراليا.