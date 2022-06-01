تعرف على موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تترقب الجماهير العاشقة للكرة العالمية لقاء منتظرا بين منتخبي إيطاليا بطل يورو 2021 والأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2021، في كأس فيناليسما 2022.



وكان منتخب إيطاليا بلقب يورو 2021 على حساب إنجلترا بركلات الترجيح، بينما أحرزت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل في النهائي.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتنسيق مع نظيره الأمريكي الجنوبي إقامة مباراة تجمع بين بطلي القارتين، في إعادة إحياء للبطولة التي كانت تجمع بطلي القارتين وتوقفت منذ 40 عاما.

ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا والأرجنتين مساء الأربعاء 1 يونيو/ حزيران الحالي، حيث تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبوظبي.

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية حصولها على الحقوق الحصرية لمباراة إيطاليا والأرجنتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن تقوم قناة "beIN SPORTS 2 PREMIUM" بنقل المباراة على الهواء مباشرة.