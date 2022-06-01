احتفال أم تهنئة؟.. بدر بانون يثير غضب جماهير الأهلي بتواجده في غرفة ملابس الوداد بعد التتويج الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار النجم المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب جماهير القلعة الحمراء بشدة، بعد تداول صور وفيديوهات له داخل غرفة ملابس فريق الوداد، عقب مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق المغربي بالفوز بثنائية نظيفة يوم الإثنين الماضي.

وتوّج فريق الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مركب محمد الخامس".

وداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبانون وهو يتواجد بغرفة خلع ملابس لاعبي الوداد وقام باحتضانهم، وبدا وكأنه يهنئهم على الفوز.

وفي لقطة أخرى، حصل بدر بانون على قميص أحد لاعبي الوداد للاحتفاظ به.

وأفادت صحيفة ”البطولة“ المغربية بأن بانون توجه بعد تسلم فريق الوداد للقب دوري أبطال إفريقيا، صوب غرفة ملابس أصحاب الأرض، من أجل تهنئة لاعبيه على تتويجهم القاري.

وأضافت الصحيفة أن بانون ظهر بانون بعد نهاية المباراة النهائية، وهو يقدم التهاني فوق رقعة الملعب للاعب الوداد أيمن الحسوني، مشيرة إلى أن مدافع الأهلي سبق وأن لعب بجوار العديد من لاعبي الوداد في المنتخب المغربي، والفئات السنية للمنتخبات الوطنية.

من جانبه، علق الإعلامي مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على اللقطة، قائلاً عبر برنامجه التلفزيوني ”إحنا مستحملينك وأنت رجل مريض ربنا يشفيك، فلماذا تذهب للاحتفال مع لاعبي الوداد وأنت كنت لاعبا سابقا في الرجاء؟".

وتابع عبدالغني: "لو احتفل (بانون) معهم يبقى يرحل عن الأهلي، ولكن لو مجرد صوره التقطت له وهو يهنئهم فقط بالفوز هذا موضوع آخر“.

وكان بانون قد أثار جدلاً واسعاً في ابريل الماضي، عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل في مرمى الرجاء المغربي (فريقه السابق)، في إياب الدور ربع النهائي، حيث بدا وكأنه غير سعيد.

وقال بانون في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية: ”تمنيت المشاركة في المباراة رغم صعوبتها في الملعب، وعليَّ أنا شخصياً، كونها تجمع بين فريقي الذي تربيت به والنادي الذي أدافع عنه حاليا“.

كما تعرضت زوجة بدر بانون لانتقادات حادة من قبل جماهير الأهلي، بعدما نشرت صورة عبر خاصية ”الستوري“ بحسابها على ”إنستجرام“، تنتقد فيه قرار الحكم السنغالي ماغيت نداي باحتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر ضد الرجاء في ذهاب الدور ربع النهائي يوم الـ16 من أبريل 2022.

ونشرت غزلان يومها صورة تم الإشارة فيها إليها، تسخر من قرار الحكم عقب اصطدام الكرة في قدم لاعب الفريق المغربي وليس بيده، كان مكتوبا عليها ”الخبث التحكيمي ما زال مستمرا“، قبل أن تقوم بحذفها، والاعتذار من الجماهير.

يشار إلى أن بدر بانون يبتعد عن المشاركة مع الأهلي منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في يناير 2022، خاصة وأنه عانى من مضاعفات المرض، وخضع لفحوصات طبية للقلب والرئتين في أكثر من مرة.

وانضم بانون إلى الأهلي في نوفمبر 2020، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ولعب 50 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وتُوج بانون مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، ومثلها في كأس مصر، وبطولتين في كأس السوبر الأفريقي، كما حصد برونزية كأس العالم الأندية مرة واحدة، بينما غاب عن المونديال الثاني في الإمارات 2022، بسبب إصابته بكورونا.