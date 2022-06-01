شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يجرى مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.

وغاب محمد صلاح عن انطلاق معسكر منتخب مصر حيث كان فى راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتى تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شىء.

وكان قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفنى استدعاء كريم حافظ المحترف فى ينى ملطية سبور التركى.