شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يرفع الحمل التدريبى للاعبى الدراويش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، رفع الحمل التدريبى بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتتوقف مسابقة الدورى المحلى لما يزيد عن أسبوعين ضمن الأجندة الدولية والتى تتخللها مباراتى للمنتخب الوطنى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الجديدة.

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع الجانب البدنى للاعبين وهو ما يسهم فى تنفيذ الجوانب الخططية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس على تطور النتائج والخروج من مرحلة عنق الزجاجة.

من ناحية أخرى يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه عصام صبحى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قد قررت إيقاف عصام صبحى المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى مباراة واحدة بعدما تعرض للطرد خلال لقاء فريقه الأخير ضد البنك الأهلى، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكلا منهما، فى إطار الجولة الـ20 من عمر منافسات الدورى العام.

وخسر الإسماعيلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولى فى قمة الجولة الــ21 بمسابقة الدورى الممتاز.