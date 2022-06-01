شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكو تجاوزات اللجنة المنظمة لنهائى إفريقيا إلى الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات اللجنة المنظمة لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022" بسبب المضايقات التي تعرضت لها البعثة الرسمية للفريق الأحمر خلال الدخول إلى استاد مركب محمد الخامس لحضور نهائي دوري ابطال بين الأهلي والوداد والذي فاز فيه الأخير بهدفين نظيفين.

وأعد مسئولو النادي الأهلي ملف كامل بالتجاوزات التي حدثت مع أعضاء بعثة الأهلي، خاصة التطاول في حق أعضاء مجلس إدارة النادي والبعثة المرافقة للفريق الأحمر، ومحاولة التعدي على عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء دخول ملعب المباراة في واقعة غريبة من مسئولي اللجنة المنظمة للنهائي الإفريقي.

وجهزت إدارة الأهلي ملف كامل بكل الأحداث التي سبقت المباراة النهائية بالفيديو قبل تقديمه للكاف، سواء محاولات الأمن المغربي مضايقة الأهلي ومحاولة الاستيلاء على المقاعد المخصصة لجماهيره رغم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني للمباراة، وعدم تسليم الإدارة التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كاملة وما صاحبها من مضايقات طوال فترة الإقامة في المغرب.